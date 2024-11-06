حزب الله: صاروخ "جهاد 2" وزن راسه الحربي 200 كلغ دخل الخدمة اعتبارا من اليوم

نشر الاعلام الحربي في "المقاومة الاسلامية"، "فيديو"، في سياق معركة "أولي البأس" بعنوان : بطاقة سلاح - صاروخ "جهاد 2". وعرض الفاصل لمميزات الصاروخ على الشكل الآتي: - وزن الراس الحربي 200 كلغ. -المدى 20 كلم. -يعمل بالوقود الصلب. -صاروخ ارض ارض نقطوي. -صناعة وتطوير مجاهدي المقاومة الاسلامية. -يستخدم في دك التحصينات وتدمير التحشدات مع قدرة على الخرق. -دخل الخدمة بتاريخ 5 تشرين الثاني 2024.

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