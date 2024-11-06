أمير قطر: أتطلع إلى تعزيز جهودنا المشتركة مع ترامب لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

أشار أمير قطر تميم بن حمد، إلى "أنني أهنئ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية"، وفق ما نقلت عنه قناة الجزيرة.

ولفت إلى "أنني أتمنى لترامب كل التوفيق خلال ولايته وأتطلع للعمل معه مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا"، مضيفًا "أتطلع إلى تعزيز جهودنا المشتركة مع تر^مب لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

في وقت سابق، أعلن ترامب عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، واصفا الفوز بأنه "تاريخي"، وذلك قبل الإعلان رسميًا عن نتائج الانتخابات النهائية رغم اتجاه النتيجة إلى فوزه.

وأوضح، في كلمة من مقر حملته في فلوريا، أن "هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا".