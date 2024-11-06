معاريف عن بن غفير بعد فوز ترمب: حان وقت النصر المطلق وعقوبة الإعدام للإرهابيين مع هذا الرئيس المنتخب

نقلت صحيفة "معاريف" عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب، أنه "حان وقت النصر المطلق وعقوبة الإعدام للإرهابيين مع هذا الرئيس المنتخب".

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