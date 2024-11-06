شبكة "أي بي سي": ترامب قد يفوز بجميع الولايات السبع المتأرجحة

كشفت شبكة "أي بي سي" أن المرشح الجمهوري الفائز بالانتخابات دونالد ترامب "قد يفوز بجميع الولايات السبع المتأرجحة".

وفي آخر أرقام رسمية لنتائج الانتخابات، حصد ترامب 267 صوتا مقابل 224 للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

في وقت سابق، أعلن ترامب عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، واصفا الفوز بأنه "تاريخي"، وذلك قبل الإعلان رسميًا عن نتائج الانتخابات النهائية رغم اتجاه النتيجة إلى فوزه.

وأوضح، في كلمة من مقر حملته في فلوريا، أن "هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا".