الحزب الجمهوري انتزع مقعدا من الحزب الديمقراطي عن ولاية ميشيغن في مجلس النواب الأميركي

انتزع الحزب الجمهوري مقعدا من الحزب الديمقراطي عن ولاية ميشيغن في مجلس النواب الأميركي.
في وقت سابق، أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، واصفا الفوز بأنه "تاريخي"، وذلك قبل الإعلان رسميًا عن نتائج الانتخابات النهائية رغم اتجاه النتيجة إلى فوزه.
وأوضح، في كلمة من مقر حملته في فلوريا، أن "هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلا له من قبل ونشكر الشعب الأميركي على هذا الشرف بانتخابي رئيسا مجددا".
وأكد أن "الشعب الأميركي أعطانا ولاية جديدة واستعدنا الأغلبية في مجلس الشيوخ"، وتابع: "يبدو أننا سنحافظ على الأغلبية في مجلس النواب".
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