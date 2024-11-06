وكالة تسنيم عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: فوز ترامب لن يؤثر على حياة الإيرانيين

نقلت "وكالة تسنيم" الايرانية عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، تأكيدها ان "فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في أميركا لن يؤثر على حياة الإيرانيين".

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