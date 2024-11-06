كاتس: فلسطين "أردنية" وغزة "سيناوية" والجولان "إسرائيلية"!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: من هو يسرائيل كاتس الذي دفع به بنيامين نتانياهو إلى منصب وزير الدفاع في إسرائيل؟ بمراجعة سيرته الذاتيه وتاريخه السياسي، فإنه أحد الوجوه الأكثر تشدداً، وتولى من قبل عدة حقائب وزارية، منها منصب وزير الزراعة، ووزير النقل، ووزير الاستخبارات، ووزير الطاقة، ووزير المالية، وهو الآن يتولى حقيبة وزارة الخارجية، مما يؤشر إلى أنه يحظى بالرضا والقبول في الداخل الإسرائيلي.

ومن أهم ملامح فكره السياسي أنه لا يرى في هذا العالم سوى "دولة إسرائيل" ولا يؤمن مطلقاً بدولة فلسطينية، بل يرى أن كيان فلسطين يجب أن يكون في الأردن، كما يريد أن ينتقل سكان قطاع غزة بالكامل إلى سيناء المصرية.

يسرائيل كاتس من مواليد 21 أيلول (سبتمبر) 1955، وهو سياسي إسرائيلي وعضو في الكنيست عن حزب الليكود ويشغل حاليًا منصب وزير الدفاع .

كان عضوًا في مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي، وشغل كاتس سابقا منصب وزير الزراعة ووزير النقل ووزير الاستخبارات ووزير الطاقة ووزير المالية، وفي 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، أُعلن أنه سيتم ترشيحه من قبل رئيس الوزراء نتنياهو لمنصب وزير الدفاع بعد إقالة يوآف جالانت.

الأب والأم من الناجين من الهولوكوست

وُلِد إسرائيل كاتس في عسقلان، كان والداه، مائير كاتس ومالكا ني دويتش، من الناجين من الهولوكوست من منطقة ماراموريش ، رومانيا، وقد نشأ في موشاف كفار أحيم .

تم تجنيده في قوات الدفاع الإسرائيلية عام 1973 وخدم في لواء المظليين كجندي وقائد فرقة، وفي عام 1976، أكمل مدرسة المرشحين الضباط وعاد إلى لواء المظليين كقائد فصيلة.

بعد تسريحه عام 1977، درس في الجامعة العبرية في القدس وتخرج بدرجة البكالوريوس والماجستير، وفي أوائل الثمانينيات، كان رئيسا لاتحاد الطلاب. وفي آذار (مارس) 1981، تم إيقافه لمدة عام لمشاركته في احتجاج ضد العنف العربي في الحرم الجامعي والذي تضمن حبس رئيس الجامعة، رافائيل مشولام ، في غرفته.

خيانة الأمانة

في آذار (مارس) 2007، أوصت شرطة إسرائيل بتوجيه الاتهام إلى كاتز بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتصل بالتعيينات السياسية في وزارة الزراعة أثناء توليه منصب الوزير.

ووجد التقرير أن 24 موظفاً موسمياً في الوزارة كانوا أعضاء في اللجنة المركزية لحزب الليكود أو كانوا أبناء أعضاء اللجنة. ونقلت الشرطة مواد التحقيق إلى النيابة العامة في المنطقة المركزية، والتي رفضت لاحقاً مقاضاته.

وجهات نظر وآراء وفكر سياسي

فيما يتعلق بقضايا السلام والأمن، يُعتبر كاتس متشددًا في الحكومة الإسرائيلية، وهو يتبنى وجهة نظر ضم الضفة الغربية، فهو يدعم استمرار بناء المستوطنات، وتوسيع السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية ، وقطع جميع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وهو يعارض حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال، وهو ما يعتبره غير مقبول بالنظر إلى ما يقول عنه "حقوقنا في هذه الأرض".

فلسطين "أردنية، وغزة "مصرية"

وبدلاً من ذلك، يفضل كاتس إنشاء كيان فلسطيني مستقل "مع انتماء مدني وسياسي أردني، وربط قطاع غزة بمصر، وهو يعارض أي انسحاب إقليمي من مرتفعات الجولان ، التي تم الاستيلاء عليها من سوريا خلال حرب الأيام الستة، معتبرا أنها "جزء لا يتجزأ من إسرائيل وحيوية لأمنها وحمايتها".