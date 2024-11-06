شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف رئيسية لحملة "إيد واحدة" للتحالف الوطنى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 11:00 م

يعمل أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على قدم وساق لتقديم خدمات متنوعة فى كافة المحافظات والقرى ضمن حملة "ايد واحدة" التى أطلقها التحالف الوطنى لتقديم يد العون لكافة الأسر الأكثر احتياجا فى المحافظات والقرى والمناطق النائية. وتأتى هذه الحملة فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصرى، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجًا. وتتمثل أهداف حملة "إيد واحدة" فى الآتى: وتتمثل أهداف حملة "إيد واحدة" فى الآتى: - تقديم الدعم الغذائى والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

- تحسين مستوى المعيشة فى المناطق المستهدفة.

- تعزيز التكامل المجتمعى والتماسك الاجتماعي.

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