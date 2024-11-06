رأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "أطروحة المرشح الفائز بالانتخابات الاميركية دونالد ترمب بشأن إنهاء الصراعات يجب أن تدعمها خطوات ملموسة".

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدثة باسم الخارجية الروسية: أطروحة ترمب بشأن إنهاء الصراعات يجب أن تدعمها خطوات ملموسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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