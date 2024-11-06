مجلس الاتحاد الروسي صادق على معاهدة للدفاع المشترك مع كوريا الشمالية

صادق مجلس الاتحاد الروسي الأربعاء على معاهدة للدفاع المشترك مع كوريا الشمالية التي يتهمها الغرب وأوكرانيا بالرغبة في إرسال آلاف الجنود للقتال ضد أوكرانيا.

وهذا التصويت الذي أجراه المجلس الأعلى في البرلمان بعد أسبوعين من تصويت مجلس النواب، كان محسوما سلفا، ولم يصوّت أي من أعضاء مجلس الاتحاد ضد المعاهدة.

ويتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وقّع بالأحرف الأولى المعاهدة في حزيران خلال زيارته إلى بيونغ يانغ، أن يصادق على النص ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.