شكرا لقرائتكم خبر عن بيع فرخين في الليلة 16 بمزاد نادي الصقور.. اعرف ثمنهما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت الليلة 16 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي 2024، بيع صقرين بمبلغ 196 ألف ريال.

وكانت البداية مع الصقر الأول شاهين فرخ، طرح شرق سكاكا في منطقة الجوف، للطاروحين عبدالله البديوي وحاتم التيماني، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 40 ألف ريال، قبل أن يباع بمبلغ 121 ألف ريال.

فيما كان ختام الليلة مع الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح مستورة، للطاروح عادل الحربي، وبيع بمبلغ 75 ألف ريال.

مزايا وخدمات متكاملة

ويوفر نادي الصقور السعودي العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق النادي في المناطق "الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية" مالك الصقر "الطاروح"، ويتكفل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد.



ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع، يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة، وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي.

أكبر مزادٍ رسمي للصقور

ويصنف مزاد نادي الصقور السعودي أكبر مزادٍ رسمي للصقور التي يجري طرحها على أرض المملكة، ويعزز الموروث الثقافي والحضاري والاقتصادي للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030، في دعم الأنشطة المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة، لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم.

كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، والحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.