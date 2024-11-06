شكرا لقرائتكم خبر عن في زيارة رسمية.. وزير الحرس الوطني يصل جمهورية كوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، جمهورية كوريا في زيارة رسمية، وذلك استجابة لدعوة تلقاها من وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا كيم يونغ هيون.

وفي مستهل الزيارة عُقدت مراسم استقبال رسمية لسموه في مقر وزارة الدفاع الوطني.

وتلا مراسم الاستقبال اجتماع ثنائي مع وزير الدفاع الوطني الكوري، إذ ناقش معه سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة شملت التدريب المشترك، وتبادل الخبرات والتسليح، وخطط التوطين والتطوير المشترك مع الجانب الكوري للتصدي للتهديدات المستقبلية والناشئة. الوفد المرافق رافق وزير الحرس الوطني خلال الزيارة، رئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني د. مشعل بن فواز المسعد.