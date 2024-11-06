دوري أبطال أوروبا: "ليلة صعبة" لأنشيلوتي وفونسيكا راض

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أقرّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، بأن "الليلة ستكون طويلة" بعد خسارة فريقه أمام ضيفه ميلان 1 3 الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه اعتبر أن ذلك سيكون للأفضل.

قال المدرب البالغ 65 عاما في المؤتمر الصحافي "الحقيقة هي أنه ينقصنا شيء ما في الملعب، نحن غير قادرين على تقديم أفضل نسخة لدينا، لذا علينا معالجة هذا الأمر. هناك قلق، وهذا أمر طبيعي".

وأضاف "الليلة ستكون طويلة جدا، لأن علينا جميعا التفكير في كيفية تحسين الأمور واستعادة الصلابة التي كانت لدينا لفترة طويلة. نحن نتلقى الكثير من الأهداف لفريق مثل فريقنا، بُنيت قوته على الصلابة الدفاعية".

وتابع أنشيلوتي الذي درّب ولعب في صفوف ميلان "نحن نعاني كثيرا في الوقت الحالي، وعندما نعاني نتّحد أكثر. كما قلت، الليلة ستكون طويلة، لكن هذا شيء جيد" مؤكدا أنه "مدرك للواقع"، ومشيرا إلى أنه يتقبّل الانتقادات.

ومني ريال بهزيمته الثانية في المسابقة، بعد أولى في الجولة الثانية ضد ليل الفرنسي (0 1)، فتجمد رصيده عند 6 نقاط.

وتلقى الفريق الملكي خسارته السابعة أمام ميلان في دوري الأبطال. لم يخسر مواجهات أكثر مع ناد واحد ضمن المسابقة سوى أمام بايرن ميونيخ الألماني (11) ويوفنتوس الإيطالي (9).

واعتبر أنشيلوتي أن "علينا تحسين دفاعنا لأنه أمر أساسي. يجب أن نبحث عن حلول لتكوين فريق أكثر صلابة... يجب أن نتحسن تكتيكيا، فالأمر ليس مشكلة فردية، بل مسألة تضحية، تركيز وعمل جماعي".

وأردف "نثق بأن الفريق سيتحسن وسيكون منافسا في جميع البطولات، كما فعلنا دائما. كل عام هناك لحظات صعبة، لكن ما هو غير طبيعي هو أن الفريق انهار بسرعة في المباريات الأخيرة. الآن، الجانب الإيجابي في كرة القدم هو أننا يمكننا الرد بسرعة كبيرة أيضا".

وسيلعب ريال مباراته المقبلة على أرضه بمواجهة أوساسونا السبت في المرحلة 13 من الدوري.

من جانبه، أعرب نظيره البرتغالي باولو فونسيكا عن رضاه على أداء فريقه، قائلا "هذا هو ميلان الذي نريد رؤيته. لعبنا مباراة بجودة عالية"، مشيدا بـ"شجاعة" لاعبي خط الوسط الذين "قادوا الفريق نحو هذا الأداء العالي".

عند سؤاله عن إمكانية أن تكون هذه المباراة نقطة مرجعية، كان مدرب ميلان حذرا: "هذه المباراة كانت مختلفة كثيرا عما لدينا في الدوري. كانت مباراة مفتوحة أكثر، مما أتاح لنا اللعب بطريقة مختلفة. في إيطاليا، هناك العديد من المباريات التي يغلق فيها الخصوم اللعب ويدافعون بشكل جيد، مثل مونتسا وكالياري، اللذين يطبقان مراقبة فردية على طول الملعب".