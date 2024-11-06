شكرا لقرائتكم خبر عن الاستئناف سبب زيادة غرامة باتشيكو ضد الزمالك 269 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إعلان نادى الزمالك عن إيقاف قيد الفريق بسبب مستحقات جيمى باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، وذلك بعد الحكم على استئنافه بقضية مستحقاته المتأخرة لدى النادى.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا أصدر قرارا لباتشيكو بالحصول على 450 ألف يورو مستحقات متأخرة، بالإضافة إلى 100 ألف يورو مكافآت، إلا أن باتشيكو تقدم باستئناف على الحكم للحصول على قيمة عقده كاملا، وجاء الحكم الذى صدر خلال الساعات الماضية بحصول باتشيكو على 819 ألف يورو، أى أن المبلغ المستحق على الزمالك زاد 269 ألف يورو، وهو ما تسبب في إيقاف قيد الزمالك، لحين السداد، أو تقديم الطعن، وهو ما يوقف الحكم بإيقاف القيد لحين البت فيه.

وأكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي للزمالك فى تصريحات لبرنامج زملكاوى أن الفريق تعرض لإيقاف جديد لقيد بسبب مستحقات البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، بناء على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأن هناك إيقافا جديدا لقيد الزمالك بسبب مستحقات باتشيكو بقيمة 819 ألف يورو.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الطعن يوقف عقوبة باتشيكو بإيقاف قيد الزمالك، مشيرا إلى أن هذا الكم من الغرامات غير طبيعى ويضع ضغوطا على المجلس الحالى.