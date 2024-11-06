شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر لـ"صاحبة السعادة": أتابع تشجيع المصريين لى على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّقت أنس جابر، لاعبة التنس التونسية، على مؤازرة وتشجيع الشعب المصري لها، وفرحته بنجاحاتها في البطولات المختلفة التي تخوضها وتفوز بها.

وقالت أنس جابر خلال لقائها الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "بتابع على فيس بوك وإنستجرام تشجيع المصريين لي، ولما بروح بلعب في أي مكان، بشوف مصريين كتير، بيحكوا معي".

وأضافت أنس جابر: "الحقيقة تشجيع المصريين لي ولا أروع، ودائما بشوفهم بيقولي أنس جابر، بدون تعطيش الجيم، وكان استقبالهم لى فى مصر حار".