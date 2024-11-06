الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3850 جنيها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، في مصر، 4400 جنيه للبيع، و4365.75 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء، في مصر، 4033.25 جنيه للبيع، و4002 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، في مصر، 3850 جنيها للبيع، و3820 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، في مصر، 3300 جنيه للبيع، و3274.25 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء، في مصر، 2566.75 جنيه للبيع، و2546.75 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء، في مصر، 2200 جنيه للبيع، و2182.75 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 30800 جنيه.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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