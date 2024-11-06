شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يدرس الجونة من بوابة زد قبل مواجهة السبت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة على ماهر، على مراجعة المباراة السابقة لفريق الجونة بالدوري، والتي جمعته بفريق زد وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الساحلي قبل اللقاء المرتقب بين المصري والجونة في الجولة الثانية من الدوري.

ويواصل فريق المصري استعداداته لمباراته المرتقبة أمام الجونة، والتي تجمع الفريقين بالجولة الثانية من الدوري في الخامسة مساء السبت المقبل باستاد السويس الجديد.

وكان الفريق الأول للكرة بالنادي المصري فاز على نظيره فريق الأميرية - أحد أندية الدرجة الثانية بالقاهرة - بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر الخميس الماضي، على ستاد الكلية الحربية وذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته أمام فريق الجونة.

وشارك أحمد القرموطي لاعب النادي المصري في مران الفريق البورسعيدي الذي أقيم بمعسكره باستاد الكلية الحربية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الطلائع بالجولة الماضية.