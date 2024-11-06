شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب تقريراً عن تاريخ إصابات أشرف داري بعد تكرار آلام الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو النادي الأهلي من إدارة الاسكاوتنج في النادي إعداد تقرير شامل عن إصابات المغربي أشرف داري مدافع الفريق، قبل قدومه إلى القلعة الحمراء في الصيف الماضي، خاصة وقت وجوده مع الوداد المغربي ثم بريست الفرنسي وكذلك مع المنتخب المغربي، من أجل تقييم حالته بعد الإصابة التي تعرض لها بالتواء في الكاحل وتسببت في تعطيل انطلاقته مع الأهلي منذ بداية الموسم الجاري.

وتعرض أشرف داري للإصابة بالتواء في كاحل القدم في معسكر منتخب المغرب في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن تتجدد الإصابة قبل مباراة السوبر الإفريقي ويغيب اللاعب عن المشاركة في مباريات فريقه، ثم يشارك في مباراة العين الإماراتي ببطولة كأس الانتركونتيننتال، قبل أن تتجدد آلام اللاعب في نفس الكاحل، وهو ما أثار دهشة الجهاز الطبي بالأهلي.

وقرر مسئولو النادي الأهلي خضوع أشرف داري لبرنامج تقويات واتزان لمنطقة الأنكل من أجل تقليل الإصابة بالتواء في الكاحل، كما يدرس مسئولو النادي الأهلي وضع أربطة على تلك المنطقة التي يعاني فيها من التهابات ورشح لعدم تكرار الإصابة في المستقبل أو تقليها على أقل تقدير وتفادي ما حدث خلال الفترة الماضية.

ويستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

ويأمل كولر تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الأهلي فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.