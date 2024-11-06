شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «زهرة الواحة» توافق على انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة الرئيسى.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26 ديسمبر 2024م ولمدة ثلاث سنوات وستة أشهر وخمسة ايام، تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: أحمد الذياب، ومشعل المقرن، وسهل جمل الليل، وطه أزهري، وجورج موسى، ونجيب حسين.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26 ديسمبر 2024م ولمدة ثلاث سنوات وستة أشهر وخمسة ايام، تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2028م.
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وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية.