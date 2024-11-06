الاقتصاد

عمومية «زهرة الواحة» توافق على انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «زهرة الواحة» توافق على انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس، عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة الرئيسى.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26 ديسمبر 2024م ولمدة ثلاث سنوات وستة أشهر وخمسة ايام، تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2028م.

أخبار متعلقة

 

كيف تحركت الأسهم مع انطلاق الانتخابات الأمريكية؟ وما توقعاتها
ارتفاع أرباح «كهرباء السعودية» إلى 6.89 مليار ريال في الربع الثالث
والأعضاء المنتخبون هم: أحمد الذياب، ومشعل المقرن، وسهل جمل الليل، وطه أزهري، وجورج موسى، ونجيب حسين.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا