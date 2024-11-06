شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول ينتظم في تدريبات الأهلي خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم التونسي علي معلول لاعب الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية خلال أسبوع أو ثلاثة أسابيع من الآن، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي خلال الأيام القادمة، حيث من المقرر أن يشارك في المران الجماعي نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وتعرض علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو الماضي ويغيب عن الأهلي منذ تلك اللحظة وأجرى عملية جراحية ويؤدي برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي.

وطالبت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من الجهاز الإداري والفني للفريق بعدم الحديث عن علي معلول لاعب الفريق، والذي تم تصعيد الحديث عنه الفترة الأخيرة بشأن مستقبله ورحيله عن النادي بنهاية عقده آخر الموسم الجاري.

وأبدت لجنة التخطيط للكرة استياءها من الحديث المُستمر عن مستقبل علي معلول مؤخراً من قبل بعض مسئولى الجهاز الإداري للفريق، الأمر الذي تسبب في جدل و"لغط" داخل الشارع الكروي الأهلاوي.