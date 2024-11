شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، على السليل ووادي الدواسر وعفيف. استمرار الأمطار يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1853881008279482385?ref_src=twsrc%5Etfw

في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والقصيم.