شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك صداع من الإجهاد.. طرق طبيعية وسهلة للتخلص من ألم الرأس والان مع تفاصيل الخبر

قد تعاني من الصداع وألم الرأس لأسباب مختلفة وكثيرة لا حد لها، فهناك الصداع الناتج عن مشكلات نفسية أو اضطرابات عصبية أو صداع التوتر أو صداع الهرمونات، أو آلام الرأس الناتجة عن مشكلات في الأعصاب وغيرها الكثير والكثير من الأسباب، وهو وفقا لتقرير نشر في موقعى cingo و ويب ميد، فإن طرق سيطرتك على الصداع الناتج عن التوتر أو الضغط النفسي أو الضغط العصبي أمر سهل إذا اتبعت الكثير من الممارسات اليومية البسيطة والسهلة التي تعزز سلامة أعصابك وتقلل من حدة ألم الرأس.

وفقا للتقرير فإن الكثير من الممارسات يمكن أن تقلل من حدة الصداع لديك أيا كان نوعه، ولكن إذا كان هناك سببا مرضيا حقيقيا للصداع فلابد من استشارة المختص لوصف العلاج المناسب بجانب هذه الممارسات:

-أول الخطوات الصحية للتخلص من الصداع هو النوم الجيد.

-توقف عن التدخين فورا فهو المسبب لتأكسد خلايا الجسم والدماغ وبالتالي زيادة أعراض الصداع.

-قم بممارسة تمارين رياضية يومية تعزز سريان الدورة الدموية للدماغ وتقلل من ألم الرأس.

-ابتعد عن الموبايل والتلفاز وكل الشاشات في حياتك التي تسبب لك الصداع الشديد.

أما عن الممارسات الصحية التي يمكن أن تتخلص بها من الصداع:



-إذا كنت تضع قبعة أو تشد على رأسك عصابة رأس أو حتى نظارتك، عليك بسحبها لبضع دقائق للتخلص من ألم الرأس الناتج عن الضغط على فروة الرأس.



-حافظ على رطوبة جسمك من خلال تناول المياه بشكل مميز وبشكل منتظم على مدار اليوم.

-يمكنك اللجوء للكمادات الدافئة في مؤخرة رأسك ورقبتك لأنها تقلل من فرص الإصابة بصداع الجيوب الأنفية وصداع التوتر.

-الاستحمام بالماء الدافئ يقلل من فرص الإصابة بالصداع ويجعل الدورة الدموية في حالة جيدة.

-إذا كانت توكة الشعر لدى السيدات تشد الشعر بقوة، فعليك بتخفيفها.

-تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المياه مثل الخيار والكرفس والبطيخ يوميا.

-عند ممارسة تمارين التنفس مرتين يوميا سوف تقلل وبشدة من التوتر في الدماغ وبالتالي تقلل من فرص الإصابة بالصداع.

-استمع إلى ايقاعات هادئه تهدئ من ألم الرأس مثل أصوات الطبيعة المسجلة.