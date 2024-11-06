موضة "التايجر" لا تموت.. وهكذا اعتمدتها الفنانات

ميرنا وليد - بيروت - تعد نقشة "التايجر" أو "النمر" من الصيحات التي لا تموت، والتي تظل صالحة مهما تقدم الزمن، ولكن التي يسهل أن تظهر بطريقة غير أنيقة بسهولة، إذا لم يتم تنسيقها بالطريق الصحيحة، وإن جاء إختيارها من قبل شابة لا تليق بها هذه الصيحة.
إليكم صور مجموعة من الممثلات والفنانات التي تعتمد صيحة "التايجر" في إطلالاتها، وإستوحِ منها أسلوب التنسيق، نذكر: الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، الفنانة السورية نسرين طافش، الممثلة المصرية ياسمين صبري، الممثلة المصرية هنا الزاهد، مقدمة البرامج اللبنانينة كارلا حداد والفنانة اللبنانية مايا دياب.
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