الامارات | حتا تستضيف الدورة الثانية من تحدي دبي للتجديف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت حتّا، أول من أمس، الدورة الثانية من تحدي دبي للتجديف، حيث حقق التحدي نجاحاً لافتاً متفوقاً على نتائج الدورة السابقة في ضوء الإقبال الكبير، معززاً مكانته كإحدى الفعاليات المميزة ضمن تحدي دبي للياقة 2024.

واستضاف التحدي 2330 جدّافاً من المتمرسين والجدد، استمتعوا خلاله بتجربة التجديف بين المناظر الجبلية الخلابة، وهو ما مثّل مشاركة كبيرة، مقارنة بعدد المشاركين في الدورة الأولى في العام الماضي والذي بلغ 1000 مشارك، ما جعله من الفعاليات المميزة في تحدي دبي للياقة.

واستهدف التحدي الذي أقيم برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي جميع الأعمار والقدرات، من مبتدئين ومحترفين، وتضمن برنامجاً حافلاً بالأنشطة، من أبرزها جلسات تدريبية للكبار والعائلات تحت إشراف مدربين معتمدين، وتحديات جماعية، وجلسات تجديف بقوارب الكاياك مجاناً لأول مرة. واختتمت فعاليات التحدي بجلسة يوغا هادئة عند غروب الشمس على الماء، ما سمح للجميع بالاسترخاء والاستمتاع بجمال طبيعة حتّا.

وقال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «لم يقتصر تحدي دبي للتجديف هذا العام على تحقيق التوقعات، بل تجاوزها، ما يعكس التزام دبي بإرساء ثقافة الصحة واللياقة البدنية. وتعكس أعداد المشاركين هذا العام بوضوح، حيوية مجتمعنا والتزامه بأسلوب حياة نشط. ومع ختام دورته الثانية، يواصل التحدي تحقيق نجاح متزايد، وأنا متحمس لرؤية كيف سيتطور هذا التحدي في المستقبل».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «لقد استطاع تحدي دبي للتجديف أن يجسد روح تحدي دبي للياقة. واستقطب مجموعة متنوعة من المشاركين في يوم مملوء بالصحة والسعادة وروح المجتمع، ضمن إحدى أجمل الوجهات الطبيعية في الإمارات. ولا يعتبر هذا التحدي مجرد فرصة لممارسة الرياضة، بل إنه يشجع كذلك على الالتزام بممارسة أنواع متنوعة من الأنشطة الرياضية التي نحافظ من خلالها على صحتنا. ويتركز هدفنا في إبراز أسلوب الحياة النشط والصحي في دبي، وتعزيز اللياقة البدنية وتحفيز الجميع من سكان دبي وزوارها على جعل النشاط البدني ضمن أسلوب حياتهم اليومي، وهو ما يعكس تأثير وأهداف تحدي دبي للياقة».

ومن أبرز الفعاليات الجديدة في التحدي، جلسات التجديف بقوارب الكاياك مجاناً لأول مرة في حتا، والتي أضافت فرصة رائعة للحضور للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الرياضات المائية. ولاقت هذه الفعالية الجديدة استحساناً كبيراً، ما أضفى طابعاً حيوياً على برنامج الفعالية.

سعيد حارب:

تحدي دبي للتجديف هذا العام يتجاوز التوقعات ويعكس التزام دبي بإرساء ثقافة الصحة واللياقة البدنية.

أحمد الخاجة:

التحدي استقطب مجموعة متنوعة من المشاركين في يوم مملوء بالصحة والسعادة وروح المجتمع.