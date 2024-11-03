شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: حكم الأهلي وسيراميكا متميز.. وركلة جزاء الزمالك ضد البنك غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

أشار جهاد جريشة، الخبير التحكيمي إلى أن ركلة جزاء المحتسبة لصالح الزمالك في مباراة البنك الأهلي غير صحيحة.

وقال جهاد جريشة في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "هناك ركلة جزاء غير صحيحة لفريق البنك الأهلي تم احتسابها في مباراة الزمالك".

وأكمل: "ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الزمالك في مباراة البنك الأهلي غير صحيحة على الإطلاق، وسيد نيمار حاول تفادي ناصر منسي".

وتابع: "التحكيم في مباراة الأهلي وسيراميكا كان جيدا للغاية، وأداء بسيوني كان متميز، وركلة جزاء سيراميكا المحتسبة ضد الأهلي صحيحة بسبب عرقلة من أكرم توفيق للاعب سيراميكا، وقرار حكم الفار صحيح 100%".

أوضح جهاد جريشة، أن بيان الأهلي بشأن التحكيم في الجولة الأولى أمر طبيعي وله كامل الحق في ذلك، وكل الأندية لها الحق في المطالبة بحقها، وده أمر طبيعي، خاصة وأن هناك مباراتين تم تغيير نتيجتهم في أسبوع واحد".

استطرد: "هدف بتروجيت الثاني في مرمى بيراميدز صحيح 100%، ومباراة الزمالك والبنك الأهلي بها أخطاء تحكيمية عديدة، لابد من الغلق على الحكام، وكنا ننتظر انطلاقة الأسبوع الأول بدون خطأ مؤثر ولكن هذا لم يحدث، من يعمل للتحكيم يجب أن يعمل للحكام، دون الظهور، والنتائج تترك للملعب".

واسترسل: "لا اتفق مع استقدام خبير أجنبي، ولكن النادي الأهلي عنده حق في طلبه، ولو وجد عدم وجود أخطاء لن يطلب مثل هذا الطلب، والحديث بصورة سلبية عن التحكيم قد يؤدي لمزيد من الضرر في الفترة القادمةـ ويجب علينا إدراك كل تلك الأخطاء".

واختتم جهاد جريشة تصريحاته قائلا: "عند الخروج من نطاق المجاملات، وتواجد القريبين واختيار الكفاءة ستعود الأمور لنصابها الطبيعي".