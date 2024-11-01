شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على البنك الأهلى 3-2 فى مباراة "ركلات الجزاء" بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين،في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

افتتح ناصر ماهر التسجيل للزمالك في الدقيقة 37 بعد تلقيه ركلة حرة من الجهة اليسرى بالقرب من منطقة الجزاء نفذها عبد الله السعيد بعرضية أرضية،استطاع من خلالها ماهر فك شفرات دفاع البنك الأهلي وأسكنها في الشباك.

وسجل محمد هلال مهاجم البنك الأهلي التعادل لفريقه في الدقيقة 50 من ركلة جزاء قبل أن يعيد ناصر منسي الزمالك للتقدم في الدقيقة 53 من تسديدة قوية،واحتسب الحكم محمد عادل ركلة جزاء جديدة للبنك سجل منها محمد هلال هدف التعادل في الدقيقة 76 وانتزع عبد الله السعيد الفوز للفريق الأبيض فى الدقيقة "90+7" من تسجيل لركلة جزاء.

وعاد أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 85 يوما أمام البنك الأهلي اليوم الجمعة، حيث كانت آخر مشاركة أمام فريق زد في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى يوم 8 أغسطس.

وتعرض طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي للطرد فى الدقيقة "90+2" من عمر المباراة بسبب الاعتراضات على القرارات التحكيمية.

الشوط الأول

وشهدت انطلاقة المباراة بداية هادئة بين الفريقين، وانحصر معظم اللعب في وسط الملعب لمحاولة السيطرة عليه وانتزاع المبادرة الهجومية،وفي الدقيقة الثامنة تعرض حسام عبد المجيد مدافع الزمالك للسقوط في منظقة جزءا البنك لكن دون احتساب أى مخالفة.

وفك ناصر ماهر لاعب الزمالك شفرات دفاع البنك الأهلي في الدقيقة 38 بعد تلقيه عرضية من زميله عبد الله السعيد سددها في شباك عبد العزيز البلعوطي لينتزع التقدم للفريق الأبيض.

الشوط الثاني

دفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بتبدلين مع انطلاقة الشوط الثاني بدخول ناصر منسي وكونراد ميشالاك وخروج عمر فرج ومحمد حمدي لتنشيط الخط الأمامي للقلعة البيضاء،ومحاولة لتشكيل غزارة هجومية على دفاع البنك الأهلي.

وفي الدقيقة 49 احتسب محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلى ركلة جزاء للأخير سجل منها محمد هلال هدف التعادل قبل أن يعيد ناصر منسي التقدم للفريق الأبيض مجدداً في الدقيقة 53 من تسديدة قوية سكنت شباك عبد العزيز البلعوطي حارس البنك.

وأجرى جوميز تبديلين أخرين بخروج ناصر ماهر في الدقيقة 69 ودخول زياد كمال كما دفع البرتغالي جوميز بـ أحمد فتوح بدلاً من زيزو في الدقيقة 73،كما دفع طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي بأحمد ياسر ريان وأحمد ربيع بدلاً من محمد إبراهيم ومحمد فتحي.

وشارك أحمد فتوح مع الزمالك لأول مرة بعد غياب 85 يوماً بنزوله بديلاً لـ أحمد زيزو بينما شارك سيف الجزيري في الدقيقة 81 بدلاً من محمد شحاتة،بينما دفع طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي بـ أحمد النادري وسيد نيمار وأحمد مدبولي بدلاً من ياو أنور ومحمد بسيوني ومحمد هلال.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم: زيزو – ناصر ماهر – عمر فرج.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام البنك الأهلي كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد عبد الغني – محمود الجزار – محمد بسيوني.

الوسط: محمد فتحي – سعيدو سيمبوري – محمد إبراهيم.

الهجوم: محمد هلال – أسامة فيصل – ياو أنور.

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد صبحي – هشام صلاح – أيمن أشرف – أحمد ياسر ريان – أحمد ربيع – محمد عبد اللطيف "جريندو" – أحمد النادري – سيد عبد الله – أحمد مدبولي.

تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي

التقى الزمالك والبنك الأهلى فى 10 مواجهات سابقة بجميع البطولات بعد صدام الليلة، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 7 مباريات، وتعادلا فى مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.