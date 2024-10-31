شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة : مُنتدي شباب الطور ينظم سلسلة متنوعة من الأنشطة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، تواصل وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية - الإدارة العامة لمراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب، تنفيذ سلسلة متنوعة من الأنشطة الرياضية واللقاءات الحوارية التثقيفية بمنتديات الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

حيث استقبل مُنتدي شباب مدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، عدد من طلاب المدارس ، لتنفيذ جانب من الفعاليات التي شملت مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة داخل المنتدي، أبرزها كرة القدم، وكرة الطائرة، والشطرنج، تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الروح الرياضية بين الطلاب وتوفير بيئة مشجعة لممارسة الرياضة والمنافسة الإيجابية.

يأتي هذا ضمن إستراتيجية وزارة الشباب نحو زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع ، وكذا دعم الشباب وتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة الرياضية، بما يعزز صحتهم البدنية والنفسية، ويساهم في تنمية مواهبهم وقدراتهم ، وتطوير الرياضة في القطاع المدرسي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ، التي تؤكد دائمًا علي الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح والتي تنطلق منها المواهب الواعدة التي ترفد الأندية والمنتخبات وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية.

واختتمت فعاليات اليوم بندوة تثقيفية حول " دور وزارة الشباب والرياضة نحو التأهيل والإرتقاء بشباب الغد " وفتح باب التساؤلات من المشاركين حول الأنشطة والبرامج الخاصة التي تقدمها الوزارة لدعم النشء والشباب " .