شكرا لقرائتكم خبر عن متكترش منها .. الإفراط فى عصائر الفاكهة يضر أسنانك لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

تعد عصائر الفاكهة خيارًا ممتازاً للأشخاص الذين يتطلعون إلى إضافة المزيد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف إلى نظامهم الغذائي، ولكن على الرغم من أنها معروفة على نطاق واسع بأنها خيار صحي، إلا أن الطبيعة الحمضية ومحتوى السكر في العديد من العصائر يمكن أن تشكل خطرًا على أسنانك.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، إذا تم تناولها دون احتياطات، فقد تساهم في تآكل مينا الأسنان والتسوس بشكل عام.

كيف تسبب عصائر الفاكهة تآكل مينا الأسنان؟

تكمن المشكلة الأساسية في العصائر المصنوعة من الفاكهة في حموضتها، تحتوي العديد من الفواكه المستخدمة في العصائر، مثل الحمضيات والتوت والتفاح، على نسبة عالية من الأحماض، مما قد يؤدي إلى إضعاف مينا الأسنان بمرور الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة، جنبًا إلى جنب مع الملمس اللزج للمشروب، أن تلتصق بأسنانك، مما يغذي البكتيريا الضارة ويسرع من التسوس.

أظهرت الدراسات أن العصائر يمكن أن تكون ضارة بشكل خاص بسبب حموضتها العالية (TA)، والتي تقيس قدرتها على تآكل مينا الأسنان، وفي حين أن فوائدها الصحية لا يمكن إنكارها، فإن الإفراط في تناولها أو تناولها بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الأسنان.

تشير الدراسة إلى أنه من المهم أن نتذكر أن العصائر هي مشروبات لزجة بسبب محتواها العالي من الألياف، وتتراوح نسبة الألياف في مشروبات العصائر من 10% في عينة الفراولة والموز إلى 19% في عينة الكيوي والتفاح والليمون.

نصائح لتقليل الضرر الناتج عن العصائر اختر مكوناتك بحكمة

لا تضر جميع مكونات العصائر بأسنانك على حد سواء، اختر مزيجًا متوازنًا من الفواكه والخضراوات ذات الحموضة المنخفضة، إضافة مكونات قلوية مثل السبانخ أو الكرنب أو بذور الكتان أو الزبادي يمكن أن يساعد في تحييد المكونات الحمضية في المشروب، وقد ثبت أن الزبادي، على وجه الخصوص، يقلل من احتمالية تآكل الأسنان في العصائر.

يجب تجنب المحليات لأنها قد تزيد من محتوى السكر بشكل كبير، وبدلاً من ذلك، اعتمد على الحلاوة الطبيعية للفواكه.استخدم " الشاليمو" وتجنب المضمضة

شرب العصير من خلال استخدام الشاليمو يمكن أن يساعد في تقليل التلامس بين السائل الحمضي وأسنانك. من خلال تجاوز الأسنان، يمكنك تقليل تعرض مينا الأسنان للأحماض الضارة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتاد العديد من الأشخاص على المضمضة بالمشروبات قبل بلعها، وهذا يزيد من وقت ملامسة العصير لأسنانك، مما يزيد من خطر التآكل، بدلاً من ذلك، اشرب العصير وابتلعه مباشرة.

المضمضة بالماء بعد الشرب

لتحييد الحموضة وإزالة السكريات المتبقية، اغسل فمك بالماء فورًا بعد تناول العصير، هذه الخطوة البسيطة يمكن أن تساعد كثيرًا في حماية مينا الأسنان.

الحفاظ على نظافة الفم الجيدة

العناية المناسبة بالأسنان ضرورية لمواجهة آثار المشروبات الحمضية، اغسل أسنانك مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لتقوية مينا الأسنان، استخدم خيط الأسنان يوميًا لإزالة البلاك وجزيئات الطعام التي قد تتراكم بين أسنانك.

مضغ العلكة الخالية من السكر بعد تناول العصائر قد يحفز أيضًا إنتاج اللعاب، مما يساعد على تحييد الأحماض وإعادة تمعدن مينا الأسنان.

احفظ العصير الخاص بك باردًا

كما تؤكد الأبحاث المذكورة آنفًا أن العصائر المثلجة تسبب ضررًا أقل لمينا الأسنان مقارنة بالعصائر الدافئة، فشرب العصائر الباردة يقلل من معدل ذوبان الأحماض على سطح الأسنان، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية.

بدائل صحية للأسنان

في حين أن العصائر يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي، فكر في دمج الفواكه والخضراوات الكاملة كبديل، يعزز مضغ الأطعمة الكاملة إنتاج اللعاب، الذي يحمي الأسنان بشكل طبيعي، ويحد من تعرض أسنانك للأحماض لفترة طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، فكر في تناول مشروبات أخرى صديقة للمينا، مثل الماء أو الحليب أو شاي الأعشاب غير المحلى، تساعد هذه الخيارات في الحفاظ على صحة الفم دون المساس بالترطيب أو التغذية.