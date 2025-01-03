شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب استمرار الإصابة بالزكام لفترة طويلة وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

هل عانيت يوما من دور برد أو أنفلونزا ثم استمرت أعراضه لفترة طويلة، في هذه الأيام الباردة التي نعيشها وخلال الطقس البارد بشدة، يعانى أغلبنا من الزكام، وقد يستمر هذا الشعور لفترة طويلة على الرغم من الشفاء التام، فما السبب؟

أسباب الزكام

أجاب تقرير نشر ف موقع ويب ميد الطبي، موصحا أن أشهر الأسباب تتعلق :

عدم الحصول على قسط وافر من الراحة والنوم

الإجهاد الحاد

عدم الحصول على العلاج المناسب

تكرار الإصابة بالعدوى البكتيرية مما يؤدى إلى استمرار الزكام.

الحساسية وزيادة التحسس لدى البعض

التهاب الأنف التحسسى المزمن.

التهابات الحلق المزمنة.

نقص السوائل وعدم ترطيب الجسم

التوتر الحاد والضغط النفسى

ضعف الجهاز المناعي.

بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكر.

التهابات الشعب الهوائية

امراض الرئة والغدد المختلفة

بعض الممارسات الخاطئة مثل التعرض لتيارات باردة لفترات طويلة. استنشاق الدخان التدخين

اذهب إلى الطبيب لمعرفة السبب

اهتم بعلاجك في موعده

تناول الأطعمة الصحية ومارس التمارين الرياضية الصحية

تجنب الحساسية وما يثيرها من غبار أو وبر حيوانات وغيرها

ممارسات خاطئةطرق العلاج