"الأهلى ضد العين".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال.

ويعرض"الخليج 365" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة:

كأس إنتركونتيننتال:

الأهلي ضد العين.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 1.

كأس خادم الحرمين الشريفين:

النجمة ضد الرائد.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

الطائي ضد الهلال.. السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

النصر ضد التعاون.. الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

الفيحاء ضد العربي.. الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

كأس كاراباو:

ساوثهامبتون ضد ستوك سيتي.. الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

برينفورد ضد شيفيلد وينزادي.. الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

ليتشي ضد هيلاس فيرونا.. الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. Starz play App.

كالياري ضد بولونيا.. الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. Starz play App.

ميلان ضد نابولي.. الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. Starz play App.

كأس ألمانيا:

فولفسبورج ضد بوروسيا دورتموند.. الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. دبي الرياضية.