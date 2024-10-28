كولر: نعاني من الإصابات قبل مواجهة العين والجماهير ستكون حافزًا كبيرًا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاهزية الأهلي لمباراة العين الإماراتي التي تقام مساء غد على استاد القاهرة في بطولة إنتركونتيننتال.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم: نخوض مباراة الغد أمام العين الإماراتي على ملعبنا وفي وجود الجماهير الداعمة لنا، وهو ما يعد دافعًا قويًّا لتحقيق الفوز. في آخر مباراة خاضها الأهلي على المستوى الرسمي وكانت أمام الزمالك في بطولة السوبر المصري، قدمنا أداءً جيدًا وتوجنا باللقب، وهو ما يمنحنا الثقة غدًا في مباراة العين الإماراتي في قدرة الفريق على تحقيق الفوز.

وواصل المدير الفني حديثه: شاهدنا العديد من المباريات لفريق العين الإماراتي، الذي يتميز بالكرة الهجومية، ويجب أن ندافع بشكل جيد، وأكرر نلعب على أرضنا غدًا، وعلينا أن نفرض أسلوب لعبنا على المنافس.

وتعليقًا على قدرات المغربي سفيان رحيمي مهاجم العين قال كولر: رحيمي لاعب كبير، ولكن لا يشارك بمفرده، هناك ٩ لاعبين بجواره في أرض الملعب. تحدثت مع اللاعبين في نقاط القوة لفريق العين والمهارات الفردية للاعبين، ويتم التحضير بشكل جيد للمباراة.

وأضاف: نعلم أن العين منافس قوي، وأنه استقبل عددًا من الأهداف خلال المباريات التي يشارك بها، لكن في المقابل سجل أهدافًا، ومعنى ذلك أن الفريق يمتلك قدرات هجومية قوية، ويجب ألا نمنحهم الفرصة للتسجيل وأن نلعب بأسلوب متوازن غدًا.

وأوضح المدير الفني أن هناك إصابات في صفوف الأهلي وتحتاج إلى وقت للتأهيل، لافتًا إلى وجود بدائل قادرة على تعويض أي غياب، وبالنسبة إليه كمدرب يحاول أن يجهز كل اللاعبين.

واستكمل حديثه مؤكدًا أن الإصابات بشكل عام لا يستطيع أحد التحكم بها، لكن يتم التغلب عليها من خلال سياسة التدوير التي تمنح الفريق جانبًا إيجابيًّا لإعطاء كل لاعب فرصة للمشاركة.

وواصل كولر: نحتاج إلى الصبر على الفريق، لا نمتلك عصا سحرية، خاصة أن عامل الوقت أحيانًا لا يكون في صالحنا لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية.

واختتم كولر تصريحاته بالتأكيد أن مباراة الغد تجمع بين فريقين كبيرين، وأن الفريق الأكثر تركيزًا ستكون حظوظه أفضل، متمنيًا أن يكون الأهلي هو الفائز ويحتفل مع جماهيره.