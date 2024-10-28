تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة العين الإماراتي في كأس الإنتركونتينينتال.. ما هو موقف كهربا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة قوية ومرتقبة أمام نظيره العين الإماراتي، في الدور الثاني من كأس الإنتركونتينينتال.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع العين، مساء غدًا الثلاثاء، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، بحضور جماهيري كامل العدد.

وحصل الأهلي على بطاقة صعوده إلى بطولة كأس إنتركونتينتال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بينما العين توج بدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي والعين، الفائز من مواجهة بطل أمريكا الجنوبية مع أمريكا الشمالية في دور نصف النهائي، والمتأهل منهما يواجه ريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة.

ووفقا لموقع "بطولات"، شهدت القائمة تواجد محمود عبد المنعم كهربا، بعد استبعاده من مباراة نهائي السوبر المصري أمام الزمالك، بسبب العقوبة التي فرضها عليه محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء.

وانضم أشرف داري بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وشهدت القائمة أيضًا تواجد اللاعب الشاب عمر الساعي.

قائمة الأهلى لمباراة العين في كأس الإنتركونتينينتال

في حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري، كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: كريم نيدفيد، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي، حسين الشحات، رضا سليم، بيرسي تاو.

في الهجوم: وسام أبوعلي، محمود عبد المنعم كهربا.