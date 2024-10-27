الامارات | أسئلة محرجة لمدرب ريال مدريد أنشيلوتي بعد "كلاسيكو العذاب".. مبابي و12 تسلل!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إلى عدد من الأسئلة المحرجة بعد الهزيمة القاسية أمام الغريم التقليدي برشلونة برياعية نظيفة على استاد "سانتياغو برنابيو"، السبت، في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي أبرز ردود انشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة قوله أن "النتيجة لا تعكس ما حدث في أرض الملعب"، مشيراً إلى أن "لاعبي برشلونة لقد استفادوا من حالة الثقة التي اكتسبوها مع كل هدف تحقق، وهذا يحدث عادة في المباريات"، على حد تعبيره.

"الإمارات اليوم" ترصد أبرز الأسئلة التي وجهت لأنشيلوتي، على النحو التالي:

ما سبب هزيمة ريال مدريد القاسية من برشلونة؟

"بدأنا المباراة بقوة ولكن لم نسجل وافتقرنا إلى النجاح، كان بإمكاننا تحسين الوضع عندما سجلوا هدفين.. الأهداف استنزفت كل طاقاتنا، لقد كانت مباراة أخرى بها مساحات. لا يتعين علينا أن نتخلى عن كل شيء لأن الفريق كان جيداً لمدة 60 دقيقة. علينا أنن ننسى آخر 30 دقيقة.

تعليقك على فرص مبابي؟

في بعض الأحيان كان يقع بالتسلل لكن هذا طبيعي لقد أتيحت له 3 أو 4 فرص للتسجيل وكان بحاجة إلى المزيد.

هل ندمت على أي قرار اتخذته في المباراة؟

لست نادماً على شيء لأننا في الشوط الاول لعبنا مثلما لعبنا أمام بروسيا دورتموند، حصلنا على فرص لكننا وقعنا في التسلل.

ما سبب رد فعلك بعد الهدف الرابع؟

مشكلتي كانت مع مساعد مدرب برشلونة وليس مع فليك، لانه احتفل أمامنا في الدكة.

رأيك في النتيجة الكبيرة؟

النتيجة لا تعكس ما حدث في أرض الملعب، لقد استفادوا من ذلك بسبب الثقة، كما يحدث عادة في المباريات.

12 حالة تسلل وقع فيها مدريد.. هل هذا معدل عالٍ؟

لقد سدد برشلونة 65 مرة وكان الأمر معروفاً، لقد تعرضنا للتسلل 12 مرة.