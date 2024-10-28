"ظهور الخطيب ورمضان".. 10 صور من تدريبات النادي الأهلي استعداداً للعين الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة العين الإماراتي، في كأس الإنتركونتيننتال.

وشهد المران الجماعي للنادي الأهلي اليوم، حضور محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد رمضان المدير الرياضي والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق، لدعم لاعبي الفريق قبل مواجهة العين الإماراتي، بكأس الإنتركونتيننتال.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية للاعبين، قبل بداية المران، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع طبيب الفريق أحمد جاب الله، للإطمئنان على حالة المصابين.

وخاض لاعبو الفريق مرانًا بدنيًّا متنوعًا، بالإضافة إلى بعض التدريبات بالكرة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وشارك الرباعي محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ومصطفى مخلوف، مراناً بدنياً وفنياً متنوعاً تحت قيادة مدرب الحراس ميشيل يانكون.

واختتم الفريق تدريباته، بتقسيمة مصغرة بين لاعبي الفريق، حرص الجهاز الفني خلالها على تنفيذ بعض النقاط والجوانب الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره العين الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الإنتركونتيننتال.

والجدير بالذكر أن الأهلي، تمكن من حصد لقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

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