تعرف على الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد محمد بن زايد في الإمارات، ضمن منافسات نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت بالمجان، بالإضافة إلى قناتي بي إن سبورتس وأبوظبي الرياضية.

وكشفت قناة أون تايم سبورتس الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك، ويقدمه الإعلامي سيف زاهر، ويحل ضيفا كل من، أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق، عماد متعب وأحمد حسن لاعبا الأهلي السابقين.

ويعلق على مباراة الأهلي والزمالك كل من:

قناة أون تايم سبورتس 1:

بلال علام قناة صوتية أولى

محمود أبو الركب قناة صوتية ثانية

قناة أون تايم سبورتس 2:

أيمن الكاشف قناة صوتية أولى

عامر عبدالله قناة صوتية ثانية

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