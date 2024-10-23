الامارات | "أبوظبي إكستريم" تنطلق في أبوظبي الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "أبوظبي إكستريم" عن تفاصيل النسخة السادسة، التي تنطلق الجمعة، في “مبادلة أرينا” بأبوظبي، ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للتحدي"، وذلك بمشاركة واسعة من نخبة لاعبي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

حضر المؤتمر الصحافي المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، الجهة المنظمة للبطولة طارق البحري، وعضو اللجنة المنظمة ومنظم النزالات الرسمي محمد الحوسني، إلى جانب عدد من أبرز اللاعبين المشاركين، منهم البرازيليون واندرسون فيريرا، وجوسيه فورميجا، وإيساكي باهينسي، وجانسن غوميز، والبرتغالي برونو ليما، والروسي تاجير أولانبيكوف، واللاعب البريطاني محمد موكاييف، والكازاخستاني كوات أحمدوف.

وقال طارق البحري إن "البطولة بدأت قبل عام من الإمارات، وانتقلت إلى البرازيل وفرنسا، قبل أن تعود مرة أخرى إلى العاصمة أبوظبي".

وأضاف أن "النسخة الحالية تتميز بتقديم نزالات مبتكرة، تعكس رؤية دولة الإمارات في تعزيز مكانة الجوجيتسو والفنون القتالية على المستوى العالمي بأسلوب فريد، موضحًا أن الاهتمام المتزايد على الصعيد الدولي بهذه الرياضات يعزز من نجاح البطولة عبر نسخها المتتالية. كما أشار إلى حرص اللجنة الفنية على استقطاب أفضل المقاتلين العالميين لتقديم تجربة مميزة للجماهير"، مؤكداً أن "هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية اللجنة لتعزيز مكانة البطولة وسمعتها على المستوى العالمي، وتأكيد ريادتها في مجال الفنون القتالية المختلطة".

وثمن البحري الدور الكبير الذي يقوم به الرعاة الرسميون للبطولة، وفي مقدمتهم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة “Pyypl” الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيداً بدعمهم لإنجاح هذا النسخة من البطولة.

من جهته، قال محمد الحوسني أن "الأسبوع الأخير من التحضيرات شهد بعض التغيرات والمفاجآت في بطاقة النزال، وقد تمكنت اللجنة المنظمة من تعويض اللاعبين الذين تعذر عليهم المشاركة بسبب الإصابات أو الظروف الطارئة، ما يعكس كفاءة الفريق التنظيمي في إدارة الحدث وضمان تنفيذ البطولة بأعلى مستوى من الاحترافية"، وأكد الحوسني أن "استضافة النسخة السادسة في أبوظبي يعزز من نجاح البطولة، باعتبار العاصمة حاضنة لنخبة من أفضل اللاعبين المحترفين في هذه الرياضات"، كما أشار إلى أن "النسخة المقبلة، التي ستقام في البرازيل في 17 نوفمبر، ستكون حافلة بالمفاجآت".