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نكسة أرسنال وريمونتادا اليونايتد.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة الثامنة من الممتاز التي أقيمت اليوم السبت 18 أكتوبر.

وسقط أرسنال في فخ بورنموث بثنائية دون رد بعد طرد المدافع ويليام ساليبا، بينما استطاع مانشستر يونايتد في الفوز بثنائية بعد التأخر بهدف أمام برينتفورد.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

أرسنال ضد برونموث - (0-2)

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد - (2-1)

توتنهام ضد وست هام - (4-1)

فولهام ضد أستون فيلا - (1-3)

نيوكاسل ضد برايتون - (0-1)

ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون - (3-2)

إبسويتش تاون ضد إيفرتون - (0-2)

وتستأنف مواجهات الجولة الثامنة غدا الأحد، بمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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