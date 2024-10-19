الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة
دبا الحصن - شباب الأهلي 16:55
الجزيرة - العروبة 17:05
البطائح - كلباء 20:00
الدوري السعودي
الرائد - الوحدة 19:05
الاتحاد - القادسية 22:00
توتنهام - وست هام 15:00
مانشستر يونايتد - برينتفورد 18:00
نيوكاسل - برايتون 18:00
بورنموث - أرسنال 20:30
أتلتيك بيلباو - إسبانيول 16:00
سيلتا فيغو - ريال مدريد 23:00
ميلان - أودينيزي 20:00
يوفنتوس - لاتسيو 22:45
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