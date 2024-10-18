"فضل الدرجة الرابعة في فرنسا".. مهاجم إنجلترا السابق يكشف رفضه الانضمام إلى الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف أندي كارول مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، رفضه عروضاً كبيرة للانضمام إلى الدوري السعودي، بهدف الانتقال إلى دوري الدرجة الرابعة الفرنسي.

وقال كارول في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كان بإمكاني الحصول على راتب أكبر في مكان آخر، لكنني اخترت بوردو بسبب المشروع الذي أثار اهتمامي".

وأضاف: "المال لم يكن هدفاً بالنسبة لي، ولو كنت أبحث عن هذا الأمر، كنت سأقبل العروض السعودية، أحصل في بوردو على 3500 دولاراً وهذا مبلغ لا يكفي إيجار منزلي".

وتابع: "ألعب كرة القدم لأنني أحبها وليس من أجل المال، وذهابي إلى بوردر كلفني مالاً".

واختتم كارول تصريحاته: "المال لم يكن الدفع الرئيسي في مسيرتي الرياضية في أي يوم من الأيام، أرغب في أن أكون جزءًا من هذا النادي الفرنسي العريق".

وانضم كارول إلى فريق بوردو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من فريق إميان الفرنسي.

ولعب كارول رفقة العديد من الأندية، في الدوري الإنجليزي، ومنها "ليفربول، نيوكاسل، وست هام يونايتد، بالإضافة إلى وست بروميتش ألبيون".

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