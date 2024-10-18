أبرز ما يهمك قبل الجولة الثامنة من فانتازي الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد غدا السبت 19 أكتوبر، عودة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي دامت قُرابة الأسبوعين.

وقبل بداية الجولة المقرر لها الساعة 2:30 بمباراة توتنهام ضد وست هام، يجب التفكير في شراء جونسونلاعب السبيرز الذي سجل خلال 7 مواجهات على التوالي مع الفريق والمنتخب.

ومن المتوقع أن يكون لقاء برايتون ونيوكاسل مليء بالأهداف بسبب طريقة لعب طيور النورس الهجومية، لذلك من المهم متابعة الثلاثي، هارفي بارنيس وجوردان وكاورو ميتوما.

ويدخل فريق مانشستر مباراة برينتفورد في حالة سيئة على المستوى الدفاعي لذلك يجب استغلال مستوى مبيومو الهجومي القاتل الذي يظهر به خلال الفترة الجارية.

ومن جانب آخر، من المتوقع أن تشهد مباراة أستون فيلا وفولهام تألق المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز وجون دوران في ظل الحالة الدفاعية السيئة لأصحاب ملعب كرافن كوتيج.

لمشاهدة نصائح الجولة الثامنة شاهد الفيديو التالي:

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