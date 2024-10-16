اخبار الرياضه

ختام البطولة الدولية لمصارعة الاستسلام (ADCC) بنادي الجزيرة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت البطولة الدولية لمصارعة الاستسلام (ADCC)، والتي أقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واتحاد الجيجيتسو المصري، بنادي الجزيرة ،وبتنظيم من  تراي فاكتوري.


شهدت البطولة مشاركة واسعة من 300 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات، بحضور مجلس إدارة نادي الجزيرة.


تأتي هذه البطولة ضمن أجندة السياحة والفعاليات لوزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تنظيم أبرز الفعاليات المحلية والدولية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية. وتهدف الوزارة من خلال هذه الفعاليات إلى دعم مختلف الرياضات، وتطوير مهارات اللاعبين المصريين في المنافسات العالمية، إلى جانب الترويج للسياحة الرياضية.


تُعد هذة البطولة من أبرز الفعاليات في الجيجيتسو ومصارعة الاستسلام، استقطبت نخبة من الرياضيين المحليين والدوليين، في أجواء حماسية جمعت بين التحدي والروح الرياضية.


وقد أعرب المشاركون والحضور عن إعجابهم بالتنظيم المتميز ومستوى المنافسة العالي، مما يعكس قدرة مصر على استضافة فعاليات رياضية عالمية تسهم في تعزيز مكانتها على خارطة الدولية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا