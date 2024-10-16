الامارات | «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية» تنطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ12 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي ينظمها «مجلس دبي الرياضي» تحت رعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف استقطاب المواهب الرياضية النسائية، ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للمرأة، وتستمر منافساتها حتى 30 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 1200 لاعبة.

وذكر مجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي، أن الدورة تتضمن هذا العام تنظيم ثماني بطولات رياضية متنوعة، هي: البولينغ، الجري، الدرّاجات الهوائية، البادل، الريشة الطائرة، الرماية، تحدي الموانع، كرة السلة الثلاثية.

وجاء في البيان: «تقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تستطيع اللاعبات والجمهور الحضور والمشاركة في المنافسات دون الحاجة إلى التغيّب أو الخروج المبكر من العمل».

وأضاف: «سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في الاتحادات المحلية في التحكيم مع إضافة البنود كافة التي استحدثت في الاتحادات، كما وضعت اللوائح والقوانين المنظمة للدورة بما يتناسب مع طبيعة وقدرات منتسبات الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وبما لا يخالف القوانين المتبعة في اتحاد كل رياضة من الرياضات المدرجة في الدورة».

وتدشّن بطولة البولينغ منافسات الدورة، حيث تنطلق في الثالثة من مساء اليوم منافسات البطولة التي تقام في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر.

ويقام سباق الجري لمسافة خمسة كيلومترات يوم غدٍ في مدينة إكسبو دبي، وتنطلق بطولة البادل يوم الجمعة 18 أكتوبر في نادي جست بادل بميناء راشد وتستمر حتى 20 أكتوبر، كما تنطلق بطولة الريشة الطائرة يوم 21 أكتوبر في نادي النصر الرياضي وتستمر حتى 24، ويقام سباق الدرّاجات الهوائية لمسافة 30 كيلومتراً يوم 25 في مضمار حديقة الفرسان بمدينة إكسبو دبي، وتقام بطولة الرماية يوم 26 في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، ويقام سباق الموانع يوم 27 في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز، وتقام بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) في نادي النصر من 28 إلى 30 أكتوبر.