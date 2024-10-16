نجم الأهلي السابق يعلق على تأهل منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - شدد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام منتخب موريتانيا في مباراة اليوم واستحق التأهل رسمياً عن جدارة واستحقاق.

وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن تأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الأفريقية ليس إنجازا لحسام حسن فهو أمر طبيعي ".

وتابع:"منتخب مصر يسير بخطى ثابتة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني ويجب أن ينافس على بطولة كأس الأمم الأفريقية بكل قوة".

في سياق متصل، قال حسام حسن في تصريحات عقب نهاية مباراة موريتانيا عن غياب محمد صلاح: "احترمت رغبة صلاح في عدم اللعب على النجيل الصناعي، وهذا كان أيضًا رغبة الجهاز الطبي لليفربول، لأن صلاح كان يعاني من إصابة خفيفة".

وتابع: "ليفربول خشى من تجدد الإصابة، وقراري كان الحفاظ على صلاح لأنه سيكون مهمًا في الفترات المقبلة، خاصة في تصفيات كأس العالم، واليوم حافظنا على صلاح وكسبنا بدلاءً أدوا بقوة".

وأكمل حسام حسن: "من يعرفني ومن يعرف إبراهيم سيعلم أنني لا أفكر إلا في الفوز، الإعلام المصري لا يتقبل سوى الانتصارات، وهذه طموحاتنا في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا".