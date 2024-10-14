شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات ألعاب القوى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قرر اتحاد ألعاب القوى ، برئاسة سيف شاهين، فتح باب الترشح للانتخابات الخميس المقبل، على أن يستمر لمدة أسبوع أمام الراغبين فى التقدم بأوراق ترشحهم لأي منصب فى انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد.

وتقام انتخابات الجمعية العمومية لألعاب القوى 8 نوفمبر المقبل، وتم إخطار الهيئات أعضاء الجمعية العمومية بموعد العمومية حتى يتم إرسال تفويضات الحضور فى العمومية والتصويت بها.

ووفقا للتصنيف الذى أعلنته اللجنة الأولمبية ، فإن التصنيف الأولمبى الخاص بالهيئات الرياضية التي يحق لها الحضور والتصويت في العمومية يصل إلى 68 هيئة.

