كيريوس يتعهد بإسكات المشككين من بوابة أبو ظبي

الرياص - اسماء السيد - سيدني : يعتزم الأسترالي نيك كيريوس العودة الى المنافسة في أبو ظبي خلال كانون الأول/ديسمبر واضعا نصب عينيه الفوز ببطولة كبرى و"إسكات" المشككين.

وشارك كيريوس الذي كان المركز 13 الأعلى له في التصنيف العالمي في مباراة واحدة في جولة المحترفين خلال العامين الماضيين بعد تعرّضه لإصابات في الركبة، القدم والمعصم.

وألمح إبن الـ 29 عاما للاعتزال مرات عدّة، لكنه قال لـ"نيوز كوربس كود سبورتس" الإثنين إنه سيعود الى الدوري العالمي للتنس المقرر في كانون الاول/ديسمبر قبل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير.

وقال "لقد عدت لأن هناك شيئا ما يبقي لديّ الرغبة بالاستمرار في اللعبة".

وتابع "لقد تغلبت على كل منافس تقريبا أتى أمامي، ووصلت إلى نهائي بطولة غراند سلام، وفزت بلقب الزوجي في بطولة غراند سلام، وفزت بالعديد من الألقاب وجنيت المال.

"لكنني أعتقد أن الشيء الوحيد الذي أسعى لتحقيقه الآن هو بطولة غراند سلام. أعتقد أن هذا سيكون الشيء الوحيد الذي سيسكت الناس في نهاية المطاف. سيكون هذا دافعي العميق".

كيريوس الذي عمل كمعلّق خلال فترة غيابه عن الملاعب بلغ نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في ويمبلدون عام 2022 حينما خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

واجه خلال مسيرته هيمنة كبيرة من الثلاثي ديوكوفيتش، الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، لكنّ مزاجيته دفعت بالنقاد الى وصفه بـ "الموهبة الضائعة".

لكن مع إعلان نادال اعتزاله الأسبوع الماضي وبلوغ ديوكوفيتش سن الـ 37، رأى كيريوس أنّ المنافسة أمست "مفتوحة الى اقصى حدّ على الإطلاق".

وعن وصفه بالشخصية المشاكسة "لقد وُصفت بذلك لأنني كنت خارج دائرة لاعبي كرة المضرب العاديين".