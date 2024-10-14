مدرب كوريا: مواجهة العراق صعبة وأيمن حسين يشكل تهديداً على مرمانا

الرياص - اسماء السيد - أكد مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو أن العراق خصم صعب وعلينا بذل مجهود كبير لتحقيق الفوز .

وقال بو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخبنا الوطني ونظيره الكوري وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق خصم ينافس على صدارة المجموعة والمواجهة أمامهم بست نقاط لذلك علينا الضغط على أنفسنا للحصول على نتيجة الفوز".

وأضاف أن "لاعبينا في حالة جيدة بشكل عام ويتمتعون بالخبرة في خوض العديد من المباريات الكبيرة ونسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات"، لافتا الى أن,"وجود لاعب مثل أيمن حسين أمر خطير فعندما يتسلم الكرة يصنع خطورة على المرمى لكن سنجهز لتقليل خطورته أمام مرمانا".

وتابع المدرب أن "وضعنا الحالي ممتاز من كل النواحي النفسية والبدنية ومفتاح الانتصار غدا هو التسجيل أولاً بمرمى العراق"، مشيراً الى أنه "من الجيد نقل المباراة إلى ملعب "يونجين" باعتباره أفضل ويساعد لاعبينا على اللعب بشكل جيد كما فعلنا في مباراتي عمان والأردن لأنهم يملكون أرضيات جيدة".

واختتم المدرب قوله: "لم أحسم قرار التشكيل خاصة وأننا مجبرون على كل الخطوط وخاصة الخط الأمامي الذي يعاني من غياب 4 لاعبين مهمين لكن سنرى ماذا نفعل بعد نهاية تدريبات اليوم".

