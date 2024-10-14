قبل قمة تشيلسي.. ليفربول يستقبل استبعاد صلاح بالأفراح

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر صلاح مواجهة هامة مع فريقه ليفربول، أمام تشيلسي، في يوم 20 من أكتوبر الجاري، في قمة الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025.

وتلقى المدرب الهولندي آرني سلوت، أنباء سارة بشأن عودة محمد صلاح، وثنائي الفريق فيرجيل فان دايك وكورتيس جونز، وذلك قبل ختام توقف أكتوبر الدولي الحالي، حيث يتواجد معظم لاعبي ليفربول، رفقة منتخبات بلادهم.

المدافع فيرجيل فان دايك لن يشارك مع هولندا، في مباراة اليوم الإثنين ضد ألمانيا، بعدما تم طرده أمام منتخب المجر بدوري الأمم الأوروبية.

في الوقت ذاته، غادر كورتيس جونز، معسكر منتخب إنجلترا لأسباب خاصة، بعدما تواجد كبديل في مباراة الخميس الماضي ضد اليونان.

ومن المقرر أن ينضم الثلاثي إلى زملائهم في ليفربول، من أجل الاستعداد بقوة لقمة البريميرليج ضد تشيلسي، الأحد المقبل، في ثامن جولات مسابقة البريميرليج.

ويحتل الريدز صدارة الدوري حاليا، برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، بينما يتواجد البلوز في المركز الرابع بجدول الترتيب، وتنطلق صافرة الكلاسيكو المرتقب بينهما، على أرضية قلعة آنفيلد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر 2024.