أحمد عيد : مواجهة موريتانيا لن تكون سهلة على المنتخب الوطني

ياسر رشاد - القاهرة - حذر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق غزل المحلة ، جهاز المنتخب الوطني من مواجهه موريتانيا المقرر إقامتها خارج الديار غد الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهله لنهائيات الأمم بالمغرب العام المقبل على الرغم من تصدر المنتخب مجموعته واقترابه من حسم بطاقة الصعود.

وأشار خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين إلى أن منتخب موريتانيا تطور فنيا، لكن هناك فوارق كبيرة أيضا مع منتخب مصر. ورغم انهم لعبوا بشكل دفاعي جيد لكنهم لم يظهروا بمستوى قوي، موضحا أن الامور ستختلف تماما في لقاء الثلاثاء وسيلعب المنتخب الموريتاني بشكل جيد.

وحول التشكيل الأقرب، قال: "الشناوي، احمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، مروان عطية، حمدي فتحي، ابراهيم عادل، زيزو، تريزيجيه، عمر مرموش".

وأتم: "منتخب مصر سيفوز على موريتانيا 2-0".