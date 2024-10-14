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مدرب يد الأهلي : لا أفكر في الأدوار الإقصائية حالياً ببطولة أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعرب ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بعد الفوز على سي إف جي الكونغولي في بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب.

‎وقال مادسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قدمنا مباراة جيدة أمام سي إف جي الكونغولي الذي كان منافسًا قويًّا على أرضية الملعب.

‎وأضاف: درسنا الفريق الكونغولي جيدًا وكنا مستعدين للمباراة رغم ضيق الوقت، الآن نغلق صفحة مباراة سي إف جي ونبدأ الاستعداد لمواجهة إيتوال الكونغولي.

وتابع مادسن: لا نفكر في الأدوار الإقصائية، كل تركيزنا في الوقت الحالي هو الفوز في المباراة المقبلة ثم نبدأ التفكير في ربع النهائي.

وكان «رجال يد الأهلي» قد حقق الفوز على سي إف جي الكونغولي بنتيجة 38-19 في بطولة إفريقيا للأندية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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