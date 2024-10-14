شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس ضم لاعب أجنبي تحت السن قبل غلق الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع لاعب أجنبي تحت السن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل غلق باب القيد المحلي يوم 25 أكتوبر الجاري، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق فى الموسم الجديد، في ظل معاناته من أزمة فى قائمة اللاعبين الأجانب فوق السن، مع وجود 4 لاعبين في القائمة وهم الثلاثي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم وبيرسي تاو، بينما لم يتم قيد علي معلول حتى الآن.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد اتخذوا قراراً بتأجيل التعاقد مع اللاعب الأجنبي الخامس حتى يناير المقبل، بناءً على الاتفاق الذي تم بين إدارة القلعة الحمراء ومارسيل كولر، لحين اتضاح الموقف بشأن علي معلول وإمكانية قيده من عدمه، سواء بقيد اللاعب التونسي في قائمة الموسم الجديد أو ضم مهاجم أجنبي جديد، قبل أن يعيدوا النظر في هذا القرار مؤخرا ويفتحوا ملف التعاقد مع لاعب أجنبي من جديد.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى ضم مهاجم أجنبي في الوقت المتبقي قبل غلق باب القيد سواء فوق السن أو تحت السن، وفي حال عدم حسم الأمر حتى يوم 25 أكتوبر سيتم إرجاء الملف إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على أن يتم التفكير في ضم لاعب أجنبي تحت السن أيضا لتدعيم هجوم النسور الحمر قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما أظهرت مباراة السوبر الأفريقي حاجة الفريق الأحمر للاعبين جدد في الخطط الأمامي.

من ناحية أخرى، أنهى مسئولو الأهلى، خلال الساعات الأخيرة، الترتيبات النهائية لرحلة الإمارات لخوض منافسات بطولة السوبر المصري في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري ، وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات بالسفارة المصرية بالإمارات من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة برحلة الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، التي تقام بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميد وسيراميكا.

وأنهي مئولو القلعة الحمراء ترتيبات الرحلة بالتنسيق مع السفارة الإماراتية بالقاهرة، حيث يقوم محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في الإمارات بالتنسيق مع جهاز الكرة بالأهلي لإنهاء كافة ترتيبات الرحلة.

ويلتقى فريقا الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى.